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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث عبور مشاة بالبحيرة

حادث عبور مشاة بالبحيرة
حادث عبور مشاة بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيبت ربة منزل بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث عبور مشاة إذ صدمتهم سيارة أثناء عبور طريق« مصر_  اسكندرية »الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثتين والمصابة إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة.

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بالأسماء | مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث عبور مشاة بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ربة منزل وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصابة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تحديد هوية المتوفين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة كل من « مروه سعيد نجاح »، 44 سنة، محمود احمد محمد سليمان، 40 سنة، وحفظت الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد.

تحديد هوية المصابة

وأسفر الحادث عن إصابة  «صافيناز كامل على»، 41 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم،وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث

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