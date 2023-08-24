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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس غارب يقود حملة لمتابعة الأسواق وإزالة الإشغالات

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 

قاد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب فى الصباح الباكر يرافقه سكرتير المدينة والتنظيم وقسم الاشغالات والمتابعه حملة مكبرة لمتابعة الاسواق والتحقق من الاسعار والاعلان عنها فى مكان واضح للمواطنين وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للمخالفين

وفى السياق قام نديم بالتحقق من توافر تراخيص المحلات ورخص الاشغالات وازالة جميع الاشغالات المخالفة ومصادرة محتويات وعناصر وانواع الاشغالات وتحرير محاضر للمخالفين طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك ، وكذا تم ازالة جميع الاشغالات بشارع قناة السويس ( ميدان السنترال ) امام البنك الاهلى وبنك مصر وتحقيق السيولة المرورية بالشارع .

ازالة الاشغالات الإجراءات القانونية البنك الأهلي وبنك مصر البنك الأهل السيولة المرورية المخالفة

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