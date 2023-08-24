ناهد إمام: المراجعات الفكرية ليست كافية للتخلص من فكر الإخوان وسيطرتهم

قالت الكاتبة الصحفية ناهد إمام، إن المراجعات الفكرية التي يقوم بها المنشقون عن الإخوان، ليست كافية للتخلص من فكر هذه الجماعة وسيطرتها.



وأضافت ناهد إمام خلال لقاءها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محم الباز، عبر فضائية extra news: لو أن المراجعات الفكرية كافية للتخلص من فكر الإخوان وسيطرتهم كنت عملتها، بما أنني صحفية وقارئة، لكن المشكلة في أن الفكرة متغلغلة في المشاعر.

طبقات في اللاوعي

وتابعت: المشاعر هي النفس والصحة النفسية، يعني أنني في حاجة إلى الذهاب إلى متخصص حتى يساعدني لأن هناك طبقات في اللاوعي عندي موجود بها هؤلاء الناس بأفكارهم ومواقفهم معي في كل الأحداث خلال حياتي، مثل الطفل التي تحفر في ذاكرته كل أحداث الطفولة.



ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، يعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.