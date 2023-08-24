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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو صادم| أمريكي يقيد امرأة بسلاسل حديدية.. شاهد لحظات تحريرها

فيديو صادم.. أمريكي
فيديو صادم.. أمريكي يقيد امرأة بسلاسل حديدية..لحظات تحريرها

وثق مقطع فيديو صادم لحظات تحرير امرأة قيدها رجل  أمريكي بسلاسل حديدية من رقبتها وفي أرضية غرفة منزل يقع في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي لمدة يومين. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” خلال الساعات القليلة الماضية، أبلغ الجيران عن سماعهم صرخات الضحية، ما دفع شرطة لويزفيل إلى مداهمة المنزل وإنقاذ الضحية. 

تفاصيل 

ولفت التقرير إلى أنه بعد إنقاذ المرأة، ألقت الشرطة القبض على محتجزها مويسيس ماي، 36 عاما، وهو رجل يشاركها طفلا بتهمة الاختطاف وترهيب أحد المشاركين في العملية القانونية والتعريض المتعمد للخطر والاعتداء  والمضايقة.

وذكرت إدارة شرطة مترو لويزفيل أن الضباط حاولوا اقتحام المنزل عن طريق تحطيم الأبواب والنوافذ، لكن المنزل كان محصنا بالكامل حتى دخلوه من خلال سلم إلى شرفة الطابق الثاني للمنزل. 

وأظهر مقطع الفيديو كيف كانت المرأة مصدومة ولا تتوقف عن الارتعاش والبكاء نتيجة ما تعرضت له من اعتداءات وقص شعرها بمأساوية حتى بدأ عملاء الطوارئ في مساعدتها. 

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تحرير الضحية
المتهم مويسيس ماي

 

 

 

 

 

لويزفيل كنتاكي ولاية كنتاكي سلاسل رجل أمريكي إنقاذ الضحية الارتعاش

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