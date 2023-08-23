انسحاب قوات الجيش.. تحذير أمريكي عاجل لـ أوكرانيا بشأن الحرب

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الأوكراني سيضطر إلى إنشاء خط دفاع على طول نهر دنيبرو بسبب خسارة جزء كبير من الأشخاص والمعدات العسكرية.

وأضاف ريتر، في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون، أنه "سيتعين على الأوكرانيين سحب قواتهم من زابوريجيا ونقلهم إلى مناطق أخرى من أجل سد الثغرات".

وأوضح أنه “في هذه الحالة، سيجلب الروس قواتهم الضاربة الرئيسية إلى المعركة وسيدمرون الجبهة”.

وأشار ريتر، أن القوات المسلحة الأوكرانية سيتعين عليها التحول إلى تكتيكات الدفاع المتنقلة، لكنها لن تنجح بسبب نقص الموارد والأسلحة.

وأكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، أن هجوم الجيش الروسي على طول الجبهة سيؤدي إلى تراجع استراتيجي للقوات الأوكرانية خلف نهر دنيبرو لإنقاذ بقية الوحدات.