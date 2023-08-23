العالم على شفا صراع شامل .. تحذير أمريكي من كارثة وشيكة بسبب أوكرانيا

قال مستشار سابق في البنتاجون إن واشنطن بحاجة إلى بذل كل جهد ممكن لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، حيث فشل هجوم كييف المضاد، وأي تدخل غربي سيكون كارثة.

وقال دوجلاس ماكجريجور، لمضيف “فوكس نيوز” السابق، تاكر كارلسون، إن مزاعم النصر الأوكراني الوشيك «كذبة» وأن الحملة الأخيرة ضد القوات الروسية، التي بدأت في يونيو، «تنهار، لأن ما يحدث في ساحة المعركة مروع».

وزعم أن أوكرانيا ربما فقدت ما لا يقل عن 40 ألف جندي خلال الشهر الماضي، في حين أن المستشفيات الأوكرانية ممتلئة، وأن القوات استسلمت بسبب الخسائر الفادحة وعدم القدرة على إجلاء جرحاها.

وأشار ماكجريجور إلى أن موسكو لا تزال تحتفظ باحتياطيات كبيرة من الأفراد وإمدادات ثابتة من الذخيرة والصواريخ، محذرا من أن الغرب قد لا يكون قادرا على الحفاظ على مستويات الإمداد الحالية.

وقال: “سيستغرق الأمر منا عدة أشهر للوصول إلى هذا النوع من المعايير عندما نتمكن من التنافس في حرب تقليدية متطورة”.

وتوقع ماكجريجور أن أي محاولة لإنقاذ كييف من الهزيمة قد تتطلب تدخلا غربيا مباشرا، الأمر الذي سيكون له عواقب كارثية.

وأضاف: “إذا تدخلنا ... الروس سيكونون مستعدين لذلك. وستكون العواقب بالنسبة لنا وعلى حلف شمال الأطلسي مدمرة، لأننا لسنا مستعدين… وقد ترتد الولايات المتحدة وحلفاؤها في نهاية المطاف إلى الردع النووي، الأمر الذي يضع العالم على شفا صراع شامل”.