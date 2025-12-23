البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس بالمقر البابوي بوادي النطرون

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، نيافة الأنبا باخوميوس، أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

متابعة أوضاع الأديرة

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الأمور الخاصة بتدبير شؤون الدير، وذلك في إطار المتابعة الرعوية والتنظيمية للحياة الرهبانية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات التي يعقدها قداسة البابا مع الآباء الأساقفة ورؤساء الأديرة، تأكيدًا على الاهتمام بمتابعة أوضاع الأديرة، ودعم رسالتها الروحية، والحفاظ على القوانين والتقاليد الرهبانية المعمول بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.