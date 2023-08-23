بدون كهرباء لمدة تصل لشهرين.. مدن أوكرانيا تستعد لشتاء مظلم

قال عمدة مدينة لفيف، أندريه سادوفي، إن سكان المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا قد يتركون بدون كهرباء لمدة تصل إلى شهرين في الشتاء.

وحسب صحيفة “سترانا” الأوكرانية، قال سادوفي: "نحن بحاجة إلى الاستعداد للوضع عندما تترك لفيف لمدة شهر أو شهرين من دون كهرباء… سيتضاعف الطلب علي ملء المولدات بالديزل ونقل المياه. أؤكد مرة أخرى: نحن بحاجة إلى الاستعداد لفترات صعبة للغاية”.

وأضاف سادوفي أن هامش أمان نظام الطاقة قد انخفض بشكل كبير بسبب " قصف العام الماضي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس الإشراف في المعهد الأوكراني لاستراتيجيات الطاقة، يوري كورولتشوك، إن الإغلاق الطارئ لأي محطة للطاقة النووية الأوكرانية في موسم التدفئة القادم سيكون "كارثي”.

وأضاف كورولتشوك: "كل شيء يعتمد على الغاز.. توافر كمية كافية من الوقود وقابلية تشغيل الشبكات ستجعل من الممكن ضمان التشغيل دون انقطاع. ومع ذلك، إذا تعطلت محطة الطاقة النووية، فستحدث "كارثة”.. في حالة الطوارئ، سيتمكن الشركاء الأجانب من مساعدتنا، ولكن سيظل هناك نقص".

وأوضح أنه “لا يوجد حاليا تنسيق بين هياكل الحكومة الأوكرانية وشركات الطاقة، والتي لا تسمح لأي شيء بتغيير حالة طاقة البلاد بشكل كبير في الوقت المتبقي حتى الخريف”.