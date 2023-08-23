ماكرون : فرنسا لن تسمح بهزيمة أوكرانيا في الحرب

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن فرنسا لن تسمح بهزيمة أوكرانيا في الصراع، ويتعين عليها أن تكون مستعدة لمواجهة طويلة الأمد.

وقال ماكرون، لمجلة “لوبوان” الفرنسية، “هل يمكننا أن نسمح بهزيمة أوكرانيا وانتصار روسيا؟.. الجواب هو لا".

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن باريس يجب أن تكون مستعدة لحقيقة أن الصراع سيستمر لفترة طويلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه لا ينوي التنازل عن أراضي أوكرانيا مقابل الانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي بكييف، إن “التنازل عن أراضي أوكرانيا مقابل الانضمام لحلف الناتو، ليس صحيحا، بل استفزازا مصطنعا”.