قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الروس سيكونون قادرين على السيطرة علي خاركيف بعد هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك.

وقال ريتر، في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون: "يعاني الجيش الأوكراني من نقص في القوى البشرية… الآن يقومون على عجل بتحريك القوات المتبقية ذهابًا وإيابًا للحفاظ على الجبهة.

بالقرب من كوبيانسك، ضرب الروس وتقدموا إلى الأمام، واخترقوا دفاعاتهم".

وأضاف أن المدينة ستخضع قريبا لسيطرة موسكو، وبعدها سيصبح تحرير خاركيف مسألة وقت.

وأشار ريتر إلى أنه بسبب عدم وجود عدد كاف من الأشخاص، لا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية إنشاء خط دفاع مستمر.

وتوقع ريتر أن يؤدي ذلك قريبًا إلى اختراق الجبهة في أماكن مختلفة وفقدان قيادة كييف السيطرة على الوضع.