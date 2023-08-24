ترامب: أمريكا تعيش حالة تدهور بسبب الديمقراطيين

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعيش حالة تدهور بسبب الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن، وذلك تزامنًا مع بدء المرشحين الجمهوريين مناظرتهم الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024.

وأضاف ترامب في حوار تلفزيوني مع الصحفي تكر كارلسون، حول ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024: "أنا سعيد جدا لعدم مشاركتي في مناظرة المترشحين عن الحزب الجمهوري".

وتابع: "لا يمكن تحمل ما يفعله الديمقراطيون، فكافة الولايات التي يحكمها الديمقراطيون في حالة تدهور، والرئيس جو بايدن محتال وهو فاسد لدرجة كبيرة جدا".

واستطرد قائلاً: "السياسات المعتمدة من قبل البعض في الحزب الديمقراطي فاشلة، والمواطنون أذكياء يعرفون الحقائق وكل الاتهامات الموجهة لي زائفة".

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق: " البريد يساعد على الغش في الانتخابات والحزب الديمقراطي يستعمل الغش".

وقال: "خلال رئاستي تم قتل العديد من الإرهابيين بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية، وعملنا مع الوكالة في مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود هو من أهم القضايا في المرحلة المقبلة".