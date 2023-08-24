إطلاق سراح محامي ترامب السابق رودي جولياني بعد تسليم نفسه

أطلقت سلطات ولاية جورجيا سراح رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني بكفالة قدرها 150 ألف دولار الأربعاء، إثر اعتقاله بتهمة مساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب على قلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.

واحتجز جولياني البالغ 79 عاما الذي عمل محاميا شخصيا لترامب خلال ولايته، في سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، وفقا لسجلات السجن، ومن المتوقع أن يسلم ترامب نفسه في هذا السجن الخميس بعد توجيه سلسلة اتهامات ضده بينها السعي للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن.

وحدد القاضي كفالة ترامب البالغ 77 عاما بـ200 ألف دولار، وتم منحه مع 18 متهما آخرين حتى ظهر الجمعة لتسليم أنفسهم إلى سلطات جورجيا، وقام تسعة منهم على الأقل بتسليم أنفسهم حتى الآن.

وكان سيدني باول، أحد محامي حملة ترامب ومروجي نظرية المؤامرة حول التلاعب بآلات التصويت في الانتخابات، من بين الذين سلموا أنفسهم الأربعاء قبل أن يطلق سراحه بكفالة 100 ألف دولار.وطلب المتهم مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب، من فاني ويليس المدعية العامة لمقاطعة فولتون تمديد المهلة المعطاة له بينما يسعى لنقل القضية من جورجيا إلى محكمة فدرالية، لكن طلبه رُفض.

وفي حديث مع الصحفيين بعد إطلاق سراحه، قال جولياني المدعي الفدرالي السابق إن "لائحة الاتهام مهزلة، إنه هجوم ليس عليّ ولا على الرئيس ترامب فقط هذا هجوم على الشعب الأميركي، التاريخ الأميركي سيسجل أن فاني ويليس قامت بأسوأ هجوم على الدستور الأميركي على الإطلاق عندما يتم رفض هذه القضية".

وشغل جولياني منصب رئيس بلدية نيويورك بين 1994 و2001 حيث قاد المدينة خلال هجمات 11 سبتمبر، وعمل مستشارا قانونيا لترامب في السنوات الأخيرة.

وطلبت ويليس المدعية العامة للمقاطعة من القاضي تحديد موعد لمحاكمة ترامب والمتهمين الآخرين في 4 مارس العام المقبل، وإضافة إلى فلوريدا وبينما يواصل حملته للعودة إلى البيت الأبيض، يواجه ترامب محاكمات جنائية أخرى في نيويورك بتهمة شراء صمت نجمة أفلام إباحية، وفي فلوريدا لسوء التعامل مع وثائق حكومية سرية، وفي واشنطن للتآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات 2020.