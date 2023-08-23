بالتزامن مع المناظرة الأولى للأنتخابات..ترامب يكشف عن موعد بث مقابلته القادمة

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن بث مقابلته مع مذيع قناة "فوكس نيوز" السابق تاكر كارلسون، بالتزامن مع بدء المناظرة الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024، والتي تقام في ولاية ويسكونسن اليوم، الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي (1 صباحاً بتوقيت جرينتش).

وقال ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن اللقاء مع تاكر كارلسون "سيبث الساعة 9 مساءً"، مضيفاً "سيتطاير الشرر.. استمتعوا".

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع بدء المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأميركية للمناظرة الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024، والتي أعلن ترمب أنه لن يحضرها.