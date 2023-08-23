به قمل وجرب وسيمكث داخله دونالد ترامب.. معلومات عن سجن فولتون بولاية جورجيا|فيديو

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "قصة سوداء خلف القضبان وتاريخ حافل الضرب.. إليك معلومات عن سجن فولتون الذي سيمكث فيه دونالد ترامب".

وأضاف التقرير أن بين محاربة القضاء والفوز بالسباق الرئاسي بضع ساعات سيقضيها دونالد ترامب في سجن فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، لكن وراء ذلك السجن قصة سوداء، فالسجن يقع وسط أتلانتا وهو سيئ السمعة بسبب طريقة معاملته للسجناء.

وتابع التقرير أن معظم النزلاء داخل هذا السجن عانوا من القمل والجرب، فضلاً عن وجود مساجين يعانون من سوء التغذية إلي جانب احداث العنف، بحسب سجلات السجن.