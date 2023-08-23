ترامب: لا أحد حارب على نزاهة الانتخابات كما فعلت وهذا سبب اعتقالي

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب:" لا أحد حارب على نزاهة الانتخابات كما فعلت لذلك يتم اعتقالي".

وكان أمام ترامب و18 متهما في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات في جورجيا، مهلة حتى الجمعة القادمة، لتسليم أنفسهم، بعد أن أعطتهم المدعية العامة للولاية، فاني ويليس، مهلة أسبوعين.

وأكد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي، "تروث"، أنه سيذهب إلى مدينة أتلانتا، عاصمة الولاية، الخميس، متهمًا المدعية العامة بإعاقة جهود إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وكتب في منشور على المنصة: "هل تصدق ذلك؟ سأذهب إلى أتلانتا، جورجيا، يوم الخميس ليتم اعتقالي".

ووفقًا لتقرير لشبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصدرين مطلعين على المسألة، سيسلم ترامب نفسه إلى السلطات كجزء من التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام في المقاطعة والتي تتعلق بمحاولات لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.