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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصويره وتكبيل يديه.. ماذا سيحدث لـ ترامب بعد تسليم نفسه لسجن جورجيا؟

ترامب
ترامب

من المتوقع أن يسلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه، في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، غدًا الخميس.

وستكون تلك رابع مرة يسلم ترامب فيها نفسه للسلطات، منذ أبريل الماضي، عندما أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه لائحة اتهام، وفقًا لتقرير لقناة “الحرة” الأمريكية.

وكان أمام ترامب و18 متهما في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات في جورجيا، حتى الجمعة، لتسليم أنفسهم، بعد أن أعطتهم المدعية العامة للولاية، فاني ويليس، مهلة أسبوعين.

وأكد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي، "تروث"، أنه سيذهب إلى مدينة أتلانتا، عاصمة الولاية، الخميس، متهمًا المدعية العامة بإعاقة جهود إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وكتب في منشور على المنصة: "هل تصدق ذلك؟ سأذهب إلى أتلانتا، جورجيا، يوم الخميس ليتم اعتقالي".

ووفقًا لتقرير لشبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصدرين مطلعين على المسألة، سيسلم ترامب نفسه إلى السلطات كجزء من التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام في المقاطعة والتي تتعلق بمحاولات لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

ورفضت المدعية العامة في جورجيا فانى ويليس، اليوم الأربعاء، تمديد مهلة تسليم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه للسلطات القضائية.

وحددت محكمة فانتوم في جورجيا، حيث ستجري محاكمة ترامب بتهم التآمر لتغيير نتيجة الانتخابات، كفالة الرئيس بـ200 ألف دولار أمريكي.

وقال ترامب، تعليقا على قرار دفع كفالة قدرها 200 ألف دولار، إنه يمكنه الهرب بعيدًا ربما إلى روسيا.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أن “المدعية العام ربما كان يخشى هروبي إلى روسيا، اعتقدت ويليس أنني أستطيع الهرب بعيدا: يمكنني الهرب بعيدا بعيدا، ربما إلى روسيا.. سأعيش في غرفة ذات قبة ذهبية مع فلاديمير، ولن يعرف أحد طريقي بعد ذلك".

ماذا سيحدث بعد تسليم نفسه؟

لا تزال شروط استسلام ترامب قيد التفاوض. وعادة ما يتم تفتيش المتهمين الذين يتم تسجيلهم في السجن، ويخضعون لفحص طبي، ويتم أخذ بصمات أصابعهم وتصويرهم.

لكن شبكة "سي إن إن" ووسائل أعلام أمريكية أخرى قالت إنه ليس واضحًا ما إذا كان ترامب وغيره من المتهمين البارزين في القضية سيخضعون للإجراءات ذاتها.

وقال باتريك لابات، شريف مقاطعة فولتون، إنه سيتبع "الممارسات العادية" قائلا: "ما لم يخبرني شخص ما بأمر آخر، فإننا نتبع ممارساتنا العادية، وبالتالي لا يهم وضعك، وسيتم تصويرك".

وقال موقع "يو أس توداي" إنه في القضايا السابقة لم يتم تصويره، وهذه الصور يتم التقاطها عادة ليكون لدى السلطات صورة لنشرها علنا إذا هرب المتهم. ولأن ترامب معروف على نطاق واسع، لم تكن هناك حاجة لالتقاط صور.

ومن غير المعروف ما إذا سيتم تكبيل يديه، وفي الجلسات السابقة في نيويورك وميامي وواشنطن، لم يحدث ذلك.

ومن المتوقع أيضًا تعزيز إجراءات الأمن، إذ أشار مكتب شريف مقاطعة فولتون في بيان صحفي أنه عندما يستسلم ترامب سيكون هناك "إغلاق صارم" للمنطقة المحيطة بالسجن.

ومن غير المتوقع أن يقضي ترامب الكثير من الوقت هناك، وفق "أيه بي سي".

ويقول موقع "يو أس توداي" إنه غالبا ما يستغرق الأمر عدة ساعات لتسجيل الموقوفين في هذا السجن، لكن من المرجح ألا يبقى الرئيس السابق هناك لفترة طويلة نظرا لمكانته والاهتمام البالغ بالقضية.

جلسة مثول ترامب

وحول مثول ترامب أمام المحكمة، ذكرت القناة أن هذا الأمر ليس واضحًا بعد لكن على الأقل لن يمثل فور تسليم نفسه، فعلى عكس الولايات القضائية الأخرى، يتم تحديد جلسة المثول في مقاطعة فولتون بشكل عام بعد أن يكمل المدعى عليه عملية التسجيل الجنائي ولا تحدث هذه الجلسة في نفس اليوم.

وقد لا يضطر ترامب والمتهمون الآخرون إلى المثول أمام المحكمة على الإطلاق بشكل شخصي، إذ يمكن التعامل مع الاستدعاءات في هذه القضية عبر الإنترنت، ووفق بيان مكتب الشريف: "في هذه الحالة، قد تكون بعض الاستدعاءات/المثول افتراضيا وفقا لما يمليه القاضي الذي يرأس المحكمة".

وتتضمن كفالة ترامب 80 ألف دولار لتغطية تهمة الابتزاز و10 آلاف دولار لكل من التهم الـ12 الإضافية التي يواجهها، وفقا لوثائق المحكمة.

ويحظر اتفاق الكفالة على ترامب مناقشة القضية مع أي من المتهمين الآخرين، أو توجيه تهديدات ضد المتهمين أو الشهود في القضية، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

دونالد ترامب فولتون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ترامب

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