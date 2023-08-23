ترامب يعلن موعد القبض عليه

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيُعتقل بكل فخر في ولاية جورجيا الأمريكية.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، إنه “الوحيد الذي ناضل من أجل نزاهة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة”.

وأضاف: "لهذا السبب، سيتم اعتقالي بكل فخر ليلة الغد في جورجيا".

ومن المتوقع أن يسلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه، في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، غدًا الخميس.

وستكون تلك رابع مرة يسلم ترامب فيها نفسه للسلطات، منذ أبريل الماضي، عندما أصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه لائحة اتهام، وفقًا لتقرير لقناة “الحرة” الأمريكية.

وكان أمام ترامب و18 متهما في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات في جورجيا، حتى الجمعة، لتسليم أنفسهم، بعد أن أعطتهم المدعية العامة للولاية، فاني ويليس، مهلة أسبوعين.

وأكد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث"، أنه سيذهب إلى مدينة أتلانتا، عاصمة الولاية، الخميس، متهمًا المدعية العامة بإعاقة جهود إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.