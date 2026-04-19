الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل وفد مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة للتهنئة بعيد القيامة

استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفد مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

شارك في اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، والأب عماد كميل، مسؤول المكتب، ووفد من خدام وخادمات المكتب.

وخلال الزيارة، تعرف الأب البطريرك على الأعمال التي أنجزها مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة، خلال الفترة الماضية، ثم تم عرض الرؤية المستقبلية، فيما يتعلق بالأنشطة المزمع تحقيقها.

كذلك، قدم صاحب الغبطة كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية، شاكرًا جميع مجهوداتهم المبذولة على كافة المستويات، لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبهم، عبر وفد مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة عن خالص شكرهم وتقديرهم وامتنانهم إلى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، لدعمه الدائم لخدمة التربية الدينية، مهنئين إياه بعيد قيامة ربنا يسوع المسيح من بين الأموات.