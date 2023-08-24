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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب أمريكي يخيف النساء لسبب غريب .. اعرف التفاصيل

شاب أمريكي يخيف النساء
شاب أمريكي يخيف النساء لسبب غريب .. اعرف التفاصيل

خلال ثلاث سنوات فقط، تغيرت ملامح شاب أمريكي إلى الحد الذي جعله يخيف النساء والمارة بشكل كبير والسبب غريب!

الحبر والوشم

أول مرحلة لوشم وجهه

قام فنان الوشم والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي (تريستان ويجيلت) بتغيير وجهه بالكامل خلال ثلاث سنوات فقط بعد التعامل معه كلوحة من الحبر وملء كل ذرة به بالوشم.

ليس هذا فقط، بل قرر تريستان ويجيلت، البالغ من العمر 27 عامًا، تغطية كل شبر من جسده تقريبًا بالحبر، مما أثار خيبة أمل والديه. 

ورغم ذعر النساء والمحيطين بتريستان إلا أنه أعطى لمتابعيه البالغ عددهم 72 ألف متابع على إنستجرام نظرة ثاقبة حول كيفية استخدام وجهه كلوحة فنية.

260 ساعة تحت الإبر

ثاني مرحلة لوشم وجهه

أمضى تريستان، الذي أجرى عملية تجميل بعد انتقاله إلى الدنمارك من أمريكا، ما يقدر بنحو 260 ساعة تحت الإبر. ووفقًا لموقع ديلي ستار فإن والداه "يكرهان" فن جسده.

الآن، أصبح 100% من جسم فنان الوشم مغطى بالوشم. وقد كلفه هذا الأمر 40 ألف جنيه إسترليني. كما أن معظم تصميماته مستوحاة من "التقاليد اليابانية"، بما في ذلك التنين الموجود على ظهره.

إخافة النساء

وشم الوجه بالكامل

تحدث تريستان عن نظرة المحيطين به بعد الوشم قائلًا أنه " يخيف الكثير من النساء ولكن بصرف النظر عن ذلك لم يكن هناك أي رد فعل عنيف. معظم الناس إيجابيون حقًا."

وأضاف "الكثير من الناس يحدقون وهم مفتونون جدًا. يقول أصدقائي الآن إن الأمر يشبه تقريبًا التجول مع أحد المشاهير."

المناطق الأكثر إيلامًا

وشم الوجه كاملًا

وقال تريستان أن المناطق الأكثر إيلامًا عند وشمها هي الوجه ومؤخرة الرأس فهي "بلا شك أكثر التجارب إيلامًا أثناء وبعد ذلك".

وأضاف " لقد قمت بست جلسات ليوم كامل واستغرقت ما بين خمس وست ساعات وكان الألم على الأرجح ثمانية من أصل 10. فكان الأمر كما لو كنت تتعرض للخدش بفرشاة معدنية."

شاب أمريكي الوشم تريستان ويجيلت عملية تجميل التقاليد اليابانية

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