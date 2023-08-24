فنادق الغردقة تبهج نزلائها من مختلف أنحاء العالم بمهرجانات ترفيهية صيفية

تعمل إدارة الفنادق والمنتجعات في مدينة الغردقة بكل جهد على تقديم تجارب فريدة لنزلائها من مختلف أنحاء العالم، حيث يزيد عددهم عن 20 جنسية مختلفة. تهدف هذه الجهود إلى إدخال البهجة والسرور على النزلاء من خلال تنظيم فقرات ترفيهية ورياضية متنوعة طوال اليوم.

تأتي هذه الجهود في إطار تنظيم فعاليات صيفية خاصة خلال فصل الصيف، حيث يشهد المدينة إقبالًا كبيرًا من السياح الداخليين والأجانب، تمثل مهرجانات الفواكه الصيفية جزءًا من هذه الفعاليات، حيث يتم تقديم كميات وفيرة من الفواكه بأشكال وتصاميم مبتكرة لإدخال البهجة والسعادة في قلوب النزلاء.

وأقامت مجموعة من فنادق شمال الغردقة مهرجانًا كبيرًا للعنب، شمل عروضًا مميزة ومشاركة 10 شيفات من مختلف الفنادق لتقديم وجبات تحتوي على أنواع متعددة من العنب. شارك في المهرجان مئات السياح الأجانب والمصريين، وساهموا في تفعيل الأجواء الاحتفالية والراقصة على أنغام الموسيقى.

سامح جمعة، المدير بأحد المجموعات السياحية بالغردقة والخبير السياحي بالبحر الأحمر، أكد أن تلك المهرجانات تهدف إلى جلب السرور والمرح للنزلاء، مشيرًا إلى أن الصور التذكارية التي يتم التقاطها تلعب دورًا مهمًا في تنشيط السياحة.

المهرجانات الصيفية تجمع بين السياح من مختلف الجنسيات، حيث شارك سياح من 15 جنسية أجنبية بمهرجان العنب. تعمل الفنادق على تنظيم مهرجانات أسبوعية للفواكه بهدف تعزيز السياحة وجذب السياح إلى شواطئ الغردقة.

تستمر الجهود في استقبال النزلاء بطرق مميزة، حيث يتم تقديم التورت والورود لكل نزيل كجزء من ترحيب الفنادق بهم. وأشار عماد طه، مدير فندق آخر بالغردقة، إلى أن تلك المبادرات تلقى ترحيبًا كبيرًا من قبل النزلاء وتساهم في إضافة طابع خاص لتجربة إقامتهم.

باستمرارها في تنظيم مهرجانات متنوعة وفعاليات ترفيهية، تظل فنادق الغردقة على قمة جهودها لضمان إقامة مميزة لنزلائها وتعزيز السياحة على شواطئها المذهلة.