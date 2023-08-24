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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات.. قرارات جديدة من محمد بن زايد.. ورسالة مهمة إلي الرئيس الأوكراني

صدى البلد

نقل مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية إلى دائرة القضاء

بن زايد  يهنئ رئيس وزراء الهند بهبوط مركبة الفضاء “تشاندرايان-3” على سطح القمر

حاكم رأس الخيمة يحضر حفل استقبال قمة مجموعة «بريكس»

 

اهتمت الصحف الإماراتية اليوم الخميس بعدة أحداث محلية ودولية، وجاء في صحيفة الإمارات اليوم أن أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات،  بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي.

وجاء في القانون أن تُنقَل بموجبه اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسَّسات الأحداث في الإمارة، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء في  أبوظبي.

القانون يسري اعتباراً من 1 يناير 2024، ويعزز منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل في الإمارة.

ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أمس الأربعاء، ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، بهبوط مركبة الفضاء “تشاندرايان-3” على سطح القمر.

وقال بن زايد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “أبارك لصديقي ناريندرا مودي والشعب الهندي هبوط مركبة الفضاء “تشاندرايان-3″ على سطح القمر، إنجاز علمي كبير يضاف إلى الإنجازات الهندية الحضارية في خدمة البشرية، خالص تمنياتي للهند بمزيدٍ من النجاحات”.

وافادت صحيفة الخليج أن  الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ترأس وفد دولة الإمارات إلى قمة البريكس الـ 15 والتي تستضيفها مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، نيابة عن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان القاسمي قد وصل، في وقت سابق ، إلى مطار "أو آر تامبو الدولي" في جوهانسبرج، ويضم وفد الدولة المشارك في القمة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جنوب إفريقيا، وعدد من كبار المسؤولين.

وانطلقت الثلاثاء، أعمال القمة الـ 15 لمجموعة البريكس في جوهانسبرج، حيث يشارك زعماء البريكس في منتدى أعمال تنظمه جنوب إفريقيا، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس أعمال البريكس.

ونقلت نفس الصحيفة أن بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، وزير ديوان الرئاسة ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
 

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