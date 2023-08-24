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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يجهز ملف طبي لكل لاعب لإرساله للكاف قبل المشاركة بدوري الأبطال

صدى البلد

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للتدريبات اليوم بعد راحة سلبية استمرت قرابة ثلاثة اسابيع عقب التتويج بخمس بطولات في الموسم المنقضي وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس مصر ولقبي السوبر المحلي، وعاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني الي القاهرة ظهر أمس برفقة جهازه المعاون بعد أن حصل علي راحة سلبية هو الأخر قضاها في بلاده.

وعقد كولر إجتماعاً مع اللاعبين بغرف خلع الملابس قبل إنطلاق إحتفالية الموسم الذهبي بإستاد مختار التتش شرح خلاله برنامج التدريب والإعداد للموسم الجديد، ويخوض الفريق الأحمر مران خفيف جداً اليوم قبل أن يقضي الفريق الأحمر يومه بالكامل في أحد المراكز الطبية الشهيرة غداً حيث يخضع اللاعبين والجهاز الفني لفحص طبي شامل بناء علي تعليمات ورؤية الدكتور تامر ابو العينين رئيس الجهاز الطبي الجديد وذلك لتجهيز ملف لكل لاعب لإرساله للإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يتدرب الفريق علي فترتين يومي السبت والأحد قبل أن يغادر الفريق الي النمسا صباح الأثنين المقبل لبدء المعسكر المغلق الذي يستمر لمدة 9 ايام وحتي 6 سبتمبر يتخلله مباراتين وديتين تحدد لهما بشكل مبدئي يومي2 و 5 سبتمبر المقبل.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي ودوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس مصرولقبي الموسم المنقضي مارسيل كولر

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