برشلونة يعلن إصابة بيدري

أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، إصابة نجمه الشاب بيدري، قبل مواجهة فياريال في الليجا.

وكتب الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع إكس "تويتر سابقا": "بيدري يعاني من إصابة في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ اليمنى".

وأضاف حساب برشلونة: "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ويعد بيدري أحد أهم نجوم فريق برشلونة في الفترة الأخيرة.

ويلتقي برشلونة مع فياريال، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.

كان برشلونة استهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بتعادل مخيب مع خيتافي بدون أهداف، بينما تفوق على قادش بهدفين دون رد في الجولة الثانية.