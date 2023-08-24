عاجل| التعرف على جثة قائد فاجنر ومساعده.. ومفاجأة بشأن تحطم طائرتهما

قال مسؤول بإدارة مقاطعة زابوروجيا الروسية، اليوم الخميس، أنه تم التعرف على جثة يفجيني بريغوجين ومساعدة دميتري أوتكين في المشرحة من قبل أحد قادة فاجنر.

ووفقا للمسؤول الروسي، فإنه يجري التحقق من فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر.

كما لفت المسؤول في مقاطعة زابوروجيا، إلى أن الطائرة التي تحطمت خضعت لعمليات صيانة على مدى 10 أيام سبقت رحلتها الأخيرة.

من جانبه، افاد إعلام روسي، أن قائد الطائرة التي كان يستقلها يفجيني بريغوجين ضالع في تحطم طائرة زعيم فاجنر، لافتا إلى أن قائد الطائرة كان لديه صلاحيات الوصول إلى الطائرة قبل إقلاعها.

وعلى جانب آخر، أكدت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة الخاصة التي يعتقد أنها أقلت مؤسس مجموعة فاجنر الروسية يفغيني بريغوجين، لم تظهر أي إشارة على وجود مشكلة حتى هبوطها الحاد بآخر 30 ثانية من رحلتها.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي إن بريغوجين الذي قاد تمردًا لم يكتمل في يونيو كان أحد عشرة أشخاص على متن الطائرة التي سقطت، حسبما نقلت رويترز.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة كانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبرج لدى تحطمها.