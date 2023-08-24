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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل خارجية الشيوخ: مكاسب اقتصادية كبيرة بانضمام مصر لمجموعة البريكس

سماء سليمان وكيل
سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ

أكدت  النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وامينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن ان  أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكس ترجع إلي  ما تمثله المجموعة من أهمية على المستوى الدولي نظرًا لحجم الدول التي يضمها تكتل قمة بريكس 2023 في عضويته، وما تشكله من قوى دولية تُعد من أقوى الاقتصادات العالمية، حيث يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار، كما تسيطر مجموعة بريكس على 17% من التجارة العالمية.

 

وقالت فى تصريحات صحفية :أن انضمام  مصر إلي مجموعة البريكس سيعود بالعديد من المنافع الاقتصادية، منها تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار، وتطوير لعلاقة مصر بدول التكتل، وتقليل حجم السلع المستوردة من الخارج.

 


وأشارت النائبة سما سليمان إلي  أن من أهداف التكتل تعزيز مكانة أعضائه العالمية عبر تعزيز التعاون بينها في كل المجالات، وهو ما يحقق نمو اقتصادي يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات، بجانب السعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع بلدان العالم لتحسين وضع الدول النامية والناشئة سواء من حيث تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية، وكذلك تحسين أداء النظم التجارية متعددة الأطراف والتجارة الدولية وبيئة الاستثمار بما يضمن وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب، وهو ما أشار اليه تحليل صادر من مركز المعلومات بمجلس الوزراء. 
 

سماء سليمان مجلس الشيوخ لجنة الشؤون الخارجية البريكس

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