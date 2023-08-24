برلمانية: انضمام مصر لـ بريكس يضمن الحماية حال وقوع اضطرابات اقتصادية عالمية

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أهمية الدور الذى ستلعبه مصر عقب انضمامها لتجمع البريكس والذي يعد واحد من أهم التجمعات الاقتصادية علي مستوي العالم.

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفية " تجمع البريكس بدأ بأربع دول هي الصين والهند وروسيا والبرازيل ثم انضمت له جنوب إفريقيا فأصبح خمس دول إلا أن هذا التجمع يمثل تقريبا 30% من حجم الاقتصاد العالمي ، وتشغل دوله الخمس تقريبا 26% من مساحة العالم ، و43% من عدد سكان العالم .

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي إلي أن تجمع البريكس ينتج أكثر من 30% من الحبوب في العالم وهي السلع الاستراتيجية للغذاء بالنسبة لسكان العالم ، وبالتالي الانضمام لهذا التجمع والاندماج فيه مهم لأي دولة خصوصا دول الاقتصادات الناشئة حتى يمكنها توفير جانب من الحماية حال وقوع اضطرابات اقتصادية كما حدث مرات متعددة .

وشددت النائبة ريهام عفيفي على أهمية العلاقات المصرية مع دول مجموعة البريكس خصوصا الاستراتيجية منها مع الصين وروسيا والهند ،فضلا عن المميزات الجغرافية وتعد مصر ممر دولي مهم يربط الشرق والغرب من خلال قناة السويس الممر المائي الذي تمر منه التجارة العالمية بنسبة كبيرة ، وهي مفتاح لأفريقيا وعضو في تكتلاتها الاقتصادية الثلاث " الكوميسا ، ومجموعة شرق افريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي ".

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلي أن الميزة الأهم في هذا التجمع الاقتصادي هو الخروج ولو بنسبة معقولة من هيمنة الدولار ومن الشروط السياسية الصعبة والمجحفة التي تفرضها المؤسسات المالية الغربية سواء كان البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي خصوصا في ظل حالة الاستقطاب الجارية في العالم الآن والصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتأثير ذلك سلبيا علي الدول ذات الاقتصادات الناشئة .