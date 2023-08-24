أول تعليق من ألمانيا على وفاة زعيم فاجنر

قال وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، إن وفاة زعيم مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، تتبع نمطًا من الوفيات غير واضح في روسيا، مضيفة أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتحول التركيز إلى الكرملين للحصول على إجابات.

وقالت أنالينا بيربوك، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ليس من قبيل الصدفة أن ينظر العالم على الفور إلى الكرملين عندما يسقط فجأة أحد المقربين السابقين لبوتين من السماء بعد شهرين من محاولته التمرد، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية قيرغيزستان: "نحن نعرف هذا النمط في روسيا بوتين: الوفيات، والانتحارات المريبة، والسقوط من النوافذ، وكل ذلك لا يزال غير واضح - وهذا يسلط الضوء على نظام السلطة الدكتاتوري المبني على العنف".

وأشار رئيس الوزراء البولندي إلى أن مجموعة فاجنر الخاصة ستصبح تهديدًا أكبر الآن ومن المرجح أن تصبح تحت سيطرة بوتين.