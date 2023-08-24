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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انضمام الدول الجديدة لبريكس.. روسيا تعلن موقف إلغاء التعامل بالدولار

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن قضية العملة الموحدة لبريكس لا تزال قيد الدراسة، ولن تكون المجموعة مرتبطة بالدولار والين واليورو.

وأكد وزير الخارجية الروسي العمل على إنشاء نظام مالي موحد لمجوعة بريكس.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه من الأفضل الحفاظ على اسم بريكس حتى بعد إضافة الدول الجديدة.

وانضمت كل من مصر والإمارات والسعودية وإثيوبيا وإيران والأرجنتين وإيران لمجموعة البريكس في وقت سابق من اليوم بدعوة رسمية من رئيس المجموعة رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، أن مجموعة  البريكس قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في المجموعة .

وقال رئيس جنوب أفريقيا إن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل 2024.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تحاول ممارسة الضغوط على الدول الأفريقية، مضيفاً أن قادة الدول الغربية يدعمون مواقف واشنطن رغم أنها أحيانا لاتصب في مصلحة شعوبهم.

وأفاد لافروف بأن مجموعة بريكس تحمل الأسس لتشكيل عالم متعدد الأقطاب ، وأن مجموعة بريكس ستعزز العدالة الدولية اعتمادا على ميثاق الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الروسي أن لقطاعي الصحة والتعليم أولوية لدول مجموعة بريكس، مشيرا إلى أن مسألة الطاقة ستحصل على زخم جديد بعد انضمام السعودية لمجموعة بريكس.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن دول البريكس متمسكة بتنفيذ إصلاحات في مجلس الأمن. 

ولا يدعم لافروف أن يكون لألمانيا واليابان عضوية دائمة بمجلس الأمن بسبب مواقفهما. 

التعامل بالدولار الخارجية الروسي الأمم المتحدة الأفريقية الدول الافريقية السعودية

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