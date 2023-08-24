رئيس زراعة الشيوخ : انضمام مصر لـ بريكس فرصة كبيرة لتشجيع الاستثمارات

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس يناير 2024، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أهمية دور مصر المحوري إقليميًا وعالميا، وسيكون له نتائج اقتصادية مهمة علي البلاد.

وأوضح الجبلي في تصريحات له اليوم، أن تجمع البريكس يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، مما سيساعد مصر في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء في البريكس.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن تجمع البريكس يساعد مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية، لاسيما وأنه يسعى للحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي من خلال تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، كما أنه يمثل نحو 30 ٪ من حجم الاقتصاد العالمي، و26 ٪ من مساحة العالم و43٪ من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

وأضاف المهندس عبد السلام الجبلى، أن انضمام مصر إلى البريكس فرصة كبيرة لمصر، حيث يفتح أمامها آفاق جديدة للتصدير وبالتالي تشجيع الاستثمارات بها، مشيرا إلي أن تلك الخطوة فرصة لزيادة الإنتاج المحلي والتوسع في التصنيع الزراعى لاسيما وأنه من الصناعات التى تتوفر المواد الأولية لها من المحاصيل الزراعية المختلفة.

ودعا الجبلي، المستثمرين بالداخل والخارج، لاستغلال تلك الفرصة الكبيرة وبدء الاستثمار داخل مصر، في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الزراعي.