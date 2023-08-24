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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الشباب والرياضة بالإسكندرية: ملتقى التوظيف يستهدف صقل خبرات الخريجين للاندماج بسوق العمل

افتتاح ملتقى توظيفي
افتتاح ملتقى توظيفي بالإسكندرية

أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن ملتقى التوظيف المنعقد بمركز شباب أبوقير، تحت شعار "مشروع شباب المستقبل" يهدف إلى تعريف الشباب باحتياجات سوق العمل، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين بأكثر من 30 شركة تعمل في مختلف المجالات وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.


وافتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ملتقى توظيف الشباب "مشروع شباب للمستقبل" بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، بمركز شباب أبو قير، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، على هامش فعاليات صيف شبابنا، في حضور ايريك أوشلان مدير مكتب منظمه العمل الدولية والدكتورة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية.


وأشادت "الشريف"، في تصريحات اليوم، بجهود الدكتور أشرف صبحي، في دعم الشباب عبر هذه الملتقيات التي تستهدف صقل الخريجين بالخبرات اللازمة للاندماج في سوق العمل.


وقالت "الشريف" إن الملتقى يأتي بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون للتعرف عن قرب عن سوق العمل والمهارات اللازمة لشغل الوظائف داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.


وأشارت إلى أن توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين في مختلف التخصصات ستحد من معدلات البطالة وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030 والتي تستهدف خفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها عبر الشراكة الحقيقية مع شركات القطاع الخاص.


شارك في الملتقى ٣٥ شركة توفر نحو ٧٠٠ وظيفه، ويأتي على هامش فعاليات مبادرة صيف شبابنا، كما ينفذ علي  هامش الملتقي  تدريب مشواري ومعرض منتجات الحرفية و تدريبات كاراتيه وكونغ فو وكرة قدم.

الاسكندرية أشرف صبحى وزير الشباب الدكتورة صفاء الشريف الدولة المصرية الشباب والرياضة القطاع الخاص والاستثماري اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية القطاع الخاص

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