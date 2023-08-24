تايوان تتحدى الصين بإنفاق 3 مليارات دولار لزيادة قدرتها العسكرية

عرضت سكاى نيوز عربية تقريرا بشأن الصراع القائم بين الصين وتايوان، خاصة فى المجال العسكرى.

وحسب التقرير المذاع عبر سكاى نيوز، فإن تايوان تتحدى الصين بإجراءات عسكرية جديدة رغم تهديدات بيكن لها، حيث اعلنت حكومة تايوان زيادة الإنفاق العسكرى.

وأوضح التقرير، أن تايوان تدرس زيادة الانفاق العسكرى وشراء مقاتلات حربية جديدة وتعزيز دفاعتها، بمقدار 3 مليارات دولار بحلول عام 2024.

بكين تتخذ أولى خطواتها العسكرية للسيطرة على بحر الصين الجنوبي

وأظهرت صور أقمار صناعية بناء الصين مهبطا للطائرات في جزيرة متنازع عليها وتطالب بها فيتنام وتايوان ببحر الصين الجنوبي.

وأوضحت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة “أسوشيتد برس”، تجهيز الصين مهبطا للطائرات وأرصفة وأنظمة عسكرية.

ووصفت “أسوشيتد برس” التجهيزات العسكرية الصينية بأنها متواضعة من حيث الحجم.