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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأزمة تتجدد.. الصين تطلق تحذيرًا شديد اللهجة إلى تايوان

صدى البلد

أجرت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان يوم السبت، وأرسلت أكثر من 40 طائرة عسكرية إلى مناطق حول الجزيرة ونشرت مقاطع فيديو تظهر جنودًا في "مواقع وقت الحرب" على متن سفن بحرية.

 

وقالت بكين إن التدريبات كانت بمثابة "تحذير صارم" لوليام لاي، نائب رئيس تايوان الذي أنهى لتوه رحلة استغرقت سبعة أيام إلى باراجواي، بما في ذلك محطتا توقف في الولايات المتحدة.

 

انتقد مسؤول صيني لم يذكر اسمه لاي لاستخدامه ذريعة "العبور عبر الولايات المتحدة" للترويج لمصالح تايوان لدى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول "إنه سيدفع تايوان فقط إلى موقف خطير من العدوان العسكري والحرب، ويلحق ضررا جسيما بأبناء وطننا في تايوان".

 

تؤكد بكين أن تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ استيلاء الشيوعيين على البر الرئيسي في عام 1949، هي جزء من الصين، وقد تعهدت القيادة باستعادة الجزيرة، بالقوة إذا لزم الأمر.

 

شملت التدريبات القوات البحرية والجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي، وشملت المدمرات والفرقاطات وزوارق الصواريخ بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر.

 

"نفذت قوات جيش التحرير الشعبي الصيني مهمة ردع وثيقة من اتجاهات متعددة، وبأبعاد متعددة وخلال فترة زمنية ممتدة، وشكلت وضعًا يتم فيه تطويق جزيرة تايوان والاقتراب منها من جميع الاتجاهات"، وفقا لما ذكرته صحيفة التابلويد الصينية التي تديرها الدولة.

 

وردا على ذلك، وصفت وزارة الدفاع التايوانية التدريبات العسكرية بأنها استفزاز غير عقلاني وقالت إن تصرفات الصين تضر بالأمن الإقليمي. وقالت الوزارة في بيان "إن بدء هذه التدريبات العسكرية لا يساعد فقط على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، ولكنه يسلط الضوء أيضًا على عقلية الإفقار العسكري والتوسع العسكري وطبيعة الهيمنة".

 

بصرف النظر عن التدريبات العسكرية، أصدر الجيش الصيني أيضًا مقطع فيديو دعائيًا يظهر جنودًا يستعدون لصراع يبدو أنه في مضيق تايوان. في مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة ونصف، كان جنود يرتدون ملابس قتالية يجرون عمليات ضغط على الشاطئ بينما كانت القوات تتخطى الحواجز المضادة للهبوط على الشاطئ.

 

قال الخبراء ان توقيت التدريبات العسكرية تزامن مع التدريبات العسكرية السنوية التى تجريها عادة قيادة المسرح الشرقى بجيش التحرير الشعبى فى تايوان. وقال وين تي سونغ، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الوطنية الأسترالية، إن "الأول من أغسطس هو الذكرى السنوية لتأسيس جيش التحرير الشعبي وهذه التدريبات السنوية هي مناسبات للجنود الذين تم تجنيدهم في سبتمبر الماضي لعرض نتائج تدريبهم".

 

قال خبراء عسكريون إن هناك عدة أسباب لإجراء التدريبات الصينية الأخيرة. فإن بكين لم تصدر فقط تحذيرات جدية للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، ولكنها أيضًا أرسلت إشارات إلى الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بعد اتفاق قادة الثلاث دول على تعزيز التعاون الأمني في قمة استضافها الرئيس بايدن في مقر إقامته في كامب ديفيد.

 

منذ أن أطلقت الصين العديد من التدريبات العسكرية واسعة النطاق حول تايوان خلال العام الماضي، يعتقد كل من سو وسونغ أن تأثير الاستراتيجية آخذ في التناقص. وقال سونغ لصحيفة التايمز: "إذا انخفضت المصداقية المتصورة لبكين، فمن المرجح أن يقوم الشعب التايواني برد فعل عنيف ضد بكين في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال التصويت لمرشحين لا تفضلهم بكين".

تايوان الصين غزو

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