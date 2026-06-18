الصناعات الهندسية تبحث فرص التعاون المشترك مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس، اجتماعا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر ممثلة في لجنة الصناعة في الغرفة برئاسة المهندس أحمد العصار رئيس اللجنة وذلك لبحث فرص التعاون المشترك في القطاعات الصناعية والتصدير وجذب استثمارات فرنسية للسوق المصري من خلال عقد شراكات بين المستثمرين الفرنسيين والمصريين.

شارك في الاجتماع من الغرفة الهندسية كل من محمد المهندس رئيس الغرفة و المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة والمهندس بهاء ديميتري عضو مجلس إدارة الغرفة والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة الهندسية .

ومن الغرفة الفرنسية شارك المهندس أحمد العصار رئيس لجنة الصناعة بالغرفة الفرنسية ومحمد بكر نائب رئيس لجنة الصناعة ومن أعضاء الغرفة المهندس أحمد كامل والمهندس محمد رضا ومي سالم ممثل الغرفة الفرنسية ومي عمر مسئول اللجان في الغرفة الفرنسية.

ورحب محمد المهندس رئيس الغرفة بوفد الغرفة الفرنسية، مؤكدا على الرغبة الكبيرة في خلق فرص للتعاون المشترك و عقد شركات في التصنيع بين الحاملين من خلال مجتمع الأعمال .

وأعلن محمد المهندس عن تخصيص جناح للغرفة الفرنسية مجانا داخل معرض تعميق التصنيع المحلي الذي تنظمه الغرفة سنويا ومن المقرر تنظيمه خلال شهر يناير القادم بالقاهرة في الفترة من ٢ إلى ٥ يناير.

ومن جانبه شكر المهندس أحمد العصار الغرفة الهندسية على ما لمسه من روح التعاون والرغبة في تحقيق شركات وتعاون مشترك في العديد من القطاعات .

وأشار إلى ان الهدف من الاجتماع الحالي هو التعارف وبحث فرص التعاون المشترك بين الشركات المصرية والفرنسية وتعميق الصناعة المحلية والتواصل مع أعضاء الغرفة الفرنسية لغرض مستلزمات الصناعة التي يتم إنتاجها في فرنسا وكذلك احتياجات الشركات الفرنسية من مستلزمات الإنتاج بالسوق المصرية.

وقال رئيس لجنة الصناعة بالغرفة الفرنسية المهندس أحمد العصار إننا نهدف إلى التواصل مع الشركات المتوسطة والصغيرة بالسوق المصري بشكل كبير للتعاون في توفير مستلزمات الصناعات المختلفة .

ومن جانبه قال المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة الغرفة الهندسية إننا نحتاج إلى مزيد من التواصل مع الشركات الفرنسية من خلال الغرفة رغبة الشركات المصرية في المشاركة في المعارض الفرنسية المعنية بقطاع الصناعات الهندسية ونحتاج إلى التدريب والتطوير والخبرات الفرنسية للتأهيل والتصنيع و التصدير للشركات المصرية وكذلك للتعاون في تحويل معرض الغرفة الهندسية إلى معرض دولي من خلال دعوة الشركات الفرنسية للمشاركة في المعرض بهدف البحث عن موردين في السوق المصري.

وأكد على أهمية توطين الشركات الفرنسية بالسوق المصري وعقد شراكات حقيقية و ضخ استثمارات اكبر في السوق المصري للاستفادة بالإمكانيات المصرية في الموقع و الخامات و السوق الكبير .

وأوضح المهندس بهاء ديمتري عضو مجلس إدارة الغرفة الهندسية أننا لدينا منتجات في الأجهزة المنزلية متواجدة بقوة في السوق الفرنسي و يوجد علاقات قوية بين البلدين على المستوى الرسمي ولكنا نحتاج بشكل أكبر لمعلومات اكثر عن السوق الفرنسي وضرورة عقد شركات مع الشركات المصرية والفرنسية و يجب التعريف بالنشاطات التي يحتاجها السوق الفرنسية الأوروبي من السوق المصري .

وأكد ديمتري على اهمية دعوة الشركات المصرية للمشاركة في المعارض الفرنسية سواء كعارضين أو زائرين لهذه المعارض .

وأضاف المهندس أحمد كامل عضو الغرفة الفرنسية أننا نحتاج إلى التواصل مع شركات مصنعة الإسطمبات في مصر خاصة في نشاطنا الخاص بصناعة الأواني المنزلية بدلا من استيرادها من الصين.

وأوضح انه لابد من توفير قاعدة بيانات للشركات المنتجة لمستلزمات الصناعات المختلفة وقطع الغيار بمصر بدل من استيرادها من الخارج وهي متوفرة لدينا بالسوق المحلي .

واتفق المشاركون بالاجتماع على أهمية المشاركة للشركات الفرنسية بمعرض تعميق التصنيع المحلي الذي تنظمه الغرفة الهندسية وتوقيع بروتوكول تعاون بين الغرفتين الهندسية و الفرنسية و التعرف أكثر على احتياجات الشركات الفرنسية من مستلزمات الصناعة وقطع الغيار لتدبيرها من السوق المصري .