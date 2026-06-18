قفزات في سلة الغذاء.. البيض يواصل الصعود والمكرونة تكسر موجة الغلاء

شهدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الخميس 18 يونيو 2026 تحركات متباينة، حيث ارتفع سعر كرتونة البيض بشكل ملحوظ، بينما واصلت بعض السلع الغذائية مثل المكرونة والعدس تراجعها، في حين سجلت سلع أخرى زيادات متفاوتة.



أسعار البيض



ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض ليسجل 107.71 جنيه بزيادة قدرها 3.62 جنيه.

كما تباينت أسعار البيض الفردي، حيث تراجعت البيضة البيضاء إلى 4.34 جنيه بانخفاض 0.06 جنيه، بينما ارتفعت البيضة الحمراء إلى 4.57 جنيه بزيادة 0.02 جنيه، وسجلت البيضة البلدي 4.91 جنيه بزيادة 0.01 جنيه.



في المقابل، انخفضت كرتونة البيض البلدي إلى 119.45 جنيه بتراجع 0.96 جنيه.



السلع المتراجعة



سجلت أسعار عدد من السلع تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر المكرونة المعبأة 400 جرام إلى 22.35 جنيه بتراجع 5.85 جنيه، والمكرونة المعبأة كيلو إلى 27.69 جنيه.

كما تراجع سعر الأرز المعبأ إلى 34.69 جنيه، والفول المعبأ إلى 60.91 جنيه، والعدس الصحيح إلى 67.01 جنيه للكيلو.

وانخفض كذلك العدس الأصفر إلى 66.36 جنيه.



السلع المرتفعة



على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية، حيث سجل الدقيق المعبأ 26.59 جنيه للكيلو، والسكر 35.43 جنيه، وزيت عباد الشمس 98.68 جنيه للتر.

كما ارتفعت أسعار المكرونة السائبة إلى 25.78 جنيه، والفول المجروش إلى 60.67 جنيه، وسجل الشاي زيادات متفاوتة، إلى جانب ارتفاع زيت الذرة إلى 119.41 جنيه للتر.