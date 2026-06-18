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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها على تراجع المؤشرات

أرشيفية
أرشيفية

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 54.06 نقطة بما نسبته 0.61% ليصل إلى مستوى 8760.16 نقطة، إذ جرى تداول نحو 811 مليون سهم عبر 36 ألفا و534 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 220 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 48.04 نقطة بما نسبته 0.55% ليصل إلى مستوى 8732.18 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 424 مليون سهم من خلال 18 ألفا و100 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 60.3 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 58.15 نقطة بما نسبته 0.63% ليصل إلى مستوى 9220.73 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 386 مليون سهم عبر 18 ألفا و434 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 159.6 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 12.99 نقطة بما نسبته 0.13% ليصل إلى مستوى 9807.71 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 375 مليون سهم عبر 14 ألفا و445 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 52.5 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "مراكز" و"تجارة" و"الصفاة" و"أصول" و"ثريا" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "أولى وقود" و"السور" و"وطنية" و"ع عقارية" و"م الأعمال" الأكثر انخفاضا.

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