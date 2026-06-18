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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة يفتتح فعاليات معرض تكنوبرنت الدولي الثالث المتخصص في صناعات الطباعة والتغليف

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة فعاليات معرض تكنوبرنت الدولي الثالث المتخصص في صناعات الطباعة والتغليف والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من 18-20 يونيه الجاري، وذلك بحضور المهندس سمير البيلي، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، و أحمد عاطف، رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعات الطباعة "تاج"، و خالد عبدالعزيز، نائب رئيس الجمعية، والمحاسب أشرف إمام رئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.

وأكد الوزير أن معرض تكنوبرنت الدولي يُعد أول وأكبر معرض تجاري متخصص في صناعات الطباعة والتغليف في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُقام على مساحة 8500 متر مربع، كما يعد منصة رئيسية تجمع المصنعين والموردين والمستثمرين ورواد الأعمال والعاملين بالقطاع، مشيراً إلى أن المعرض يحظى هذا العام بمشاركة 250 شركة محلية وعالمية وأكثر من 200 علامة تجارية، ومن المتوقع أن يجذب آلاف الزوار، ما يعكس مكانة المعرض كأحد أكبر التجمعات المهنية المتخصصة في المنطقة.

وأشار هاشم إلى أن نجاح المعرض في جمع كبريات الشركات وموردي التكنولوجيا تحت سقف واحد، يؤكد نجاحه في أن يكون منصة فعالة لنقل هذه التكنولوجيات المتطورة والآلات الحديثة مباشرة إلى السوق المصري، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين المصنعين والموردين، بما يدعم رؤية الوزارة نحو تعميق التصنيع المحلي، والارتقاء بتنافسية وجودة المنتج المصري لتلبية احتياجات السوق، مؤكداً أن إقامة المعرض تحت رعاية مجلس الوزراء تعكس اهتمام الدولة البالغ بدعم وتطوير قطاع الطباعة والتغليف.

وعقب الافتتاح، أجرى الوزير جولة تفقدية بأجنحة الشركات العارضة، اطلع خلالها على أحدث الماكينات والمعدات المتطورة، والجيل الجديد من خطوط الإنتاج والحلول الرقمية الذكية في هذا القطاع الحيوي، والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة الأحبار ومستلزمات الطباعة المستدامة والصديقة للبيئة.

وأشاد هاشم بحجم التطور الذي تشهده الصناعة المحلية في هذا المجال، لا سيما في مواكبة الأنظمة الرقمية وتقنيات الطباعة والأحبار المبتكرة، مؤكداً حرص الوزارة على توفير البيئة الداعمة لنمو هذه الصناعات وتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية.

وأوضح الوزير أن قطاع التعبئة والتغليف والطباعة يعتبر شريكاً أساسياً وصناعة مغذية محورية لكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية، حيث يسهم القطاع في إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.

الصناعه التعبئة والتغليف الطباعه

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