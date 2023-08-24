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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتجنب تأجيل المدارس.. روشتة طبية لمنع انتشار فيروس إيريس

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل أول حالتين بمتحور كورونا الجديد “ايريس”، وقد كشف الدكتور محمد حسن الطراونة اختصاصي الأمراض الصدرية عن كل مالا تعرفه عن الفيروس الجديد وطرق التعامل معه.
 

* حالات الإصابة بالمتحور الجديد  أعراضها خفيفة وتتماثل للشفاء من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى تدخلات طبية. 
* الدراسات أثبتت أن المتحور الجديد "EG 5" أكثر انتشارا، لكنه أقل خطورة في حدة المرض.
* الأعراض الأكثر شيوعا لكورونا حاليا تتمثل في آلام بالحلق، تعب خفيف بالجسم، زكام ورشح، وارتفاع بدرجات الحرارة.
* تلك الأعراض سرعان ما تنتهي خلال يومين، مع ضرورة الاستعانة بالأدوية التي تساعد في خفض الحرارة.
* لا يوجد مضاعفات خطيرة أو وفيات أو قلق أو داعٍ للخوف من المتحور الجديد، فلا توجد أي حالات داخل المستشفيات  في المنطقة العربية أو الإبلاغ عن حالات خطيرة في العناية المركزة 
* لا داعي لاي تغيير في منظومة التطعيم بلقاحات كورونا، باستثناء ضرورة حصول الفئات الأكثر خطورة على جرعة معززة، وهم أصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام ونقص المناعة، وكبار السن.
* لا يوجد داعي لاتخاذ أي إجراءات احترازية إضافية ، لكن ينبغي الانتباه لضرورة اتخاذ الحيطة للمصابين بهذا المتحور بعدم الاختلاط أثناء فترة المرض خصوصا بعد بدء العام الدراسي في المدارس، حيث أن انتشار الفيروس بالمدارس أكثر الأشياء خطورة ولكن ليس من الداعي تأجيل الدراسة كما يعتقد البعض، حيث أن فيروس كورونا كان صعب التحكم في انتشاره ولكن أصبح هناك وعي بالاحتياطات.

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