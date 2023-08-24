تامر أمين: أقول لكل الناس محمد صلاح مش عيل صغير

رد الإعلامي تامر أمين على سؤال بشأن رأيه فى انتقال محمد صلاح نجم المنتخب إلى اتحاد جدة السعودى أو البقاء فى نادى ليفربول.

وأضاف تامر أمين خلال فقرة اوفسايد ضمن برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة النهار قائلا:" ماليش دعوة محمد هو صحاب القرار الوحيد.

وعلل تامر أمين إجابته قائلا: "صلاح مش عيل صغير، هو اللى علمنا يعنى أى قرار صح، صلاح فى النهاية هو اللى صنع بنفسه بنفسه، وأقول لكل الناس سيبوه ياخد قراره بنفسه، ما ينفعش احنا نعدل عليه.

عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

وكشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل العرض الثالث علي التوالي المقدم من نادي اتحاد جدة السعودي لضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

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