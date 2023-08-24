محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

تقارير سعودية تكشف عن مستجدات مثيرة في مفاوضات انتقال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

شرط محدد لانتقاله

وأفادت صحيفة الميدان السعودية اليوم، بأن وكيل اللاعب، الكولومبي رامي عباس، وضع شرطًا جديدًا أمام إدارة اتحاد جدة، يفيد بأن محمد صلاح يجب أن يُعتبر أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي، وأن يحصل على مزايا استثنائية تتفوق على تلك التي منحها نادي الهلال حديثًا للاعب نيمار.

لفتة إيجابية من ليفربول

وبحسب ذات الصحيفة، تغيّر موقف ليفربول بعد أن قبلت إدارة اتحاد جدة بكافة الشروط التي طالب بها النادي الإنجليزي، ووافق محمد صلاح أيضًا على الصفقة.

موافقة مبدئية من محمد صلاح

زوفقًا لتقارير يوم الخميس، أعرب محمد صلاح بشكل مبدئي عن موافقته للانضمام إلى نادي اتحاد جدة. ونقلت شبكة بي إن سبورت عن مراسلها أن اللاعب قبل بالانتقال إلى النادي السعودي.

تركيز الأندية السعودية على اللاعبين العالميين

من جهتها، تكمن أهمية هذه الصفقة في الرغبة المتجددة للأندية السعودية في استقطاب لاعبين عالميين لتعزيز مستواها.

وتسعى إدارة اتحاد جدة لاستقطاب محمد صلاح بجانب النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

متطلبات مالية محددة

ذكرت التقارير أيضًا أن ليفربول أوضح مطالبه المالية لاتحاد جدة من خلال شرط يتعلق بتعويضات مالية تفوق قيمة فسخ تعاقد صلاح مع النادي، وهذا من أجل الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إثارة السوق الكروية السعودية

الشرط الذي طلبه محمد صلاح يأتي في ظل الجهود التي تبذلها الأندية السعودية لتطوير الساحة الرياضية في البلاد من خلال جذب اللاعبين العالميين.

ويطمح صلاح ليكون أعلى قيمة في تاريخ الانتقالات في الكرة السعودية.

تطورات غير متوقعة

وفي نفس السياق، أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن هناك تقاربًا واضحًا في وجهات النظر بين إدارة ليفربول وإدارة اتحاد جدة، مما يشير إلى اقتراب الاتفاق على نقل محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

انتقال قريب خلال الساعات القليلة المقبلة

وكشفت صحيفة "الكأس السعودية" عبر حسابها على "إكس" أن رئيس اتحاد جدة، أنمار الحائلي، قد سافر إلى لندن بهدف حسم صفقة محمد صلاح وضمه إلى صفوف الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

جهود إقناع مستمرة

من جانبه، يبدو أن الاتحاد السعودي لا يزال عازمًا على ضم محمد صلاح، حيث أرسل عرضًا ضخمًا يتجاوز 100 مليون دولار، بهدف إقناع المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، بالموافقة على بيع اللاعب.

وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، إن ليفربول كان واضحا بشأن محمد صلاح بأنه لا نية للتفاوص وهو "ليس للبيع"، لكن العرض الفلكي لاتحاد جدة لا يزال ساريا لإغراء النجم المصري بالانتقال.

مستقبل محمد صلاح

على الرغم من تطورات المفاوضات، يبقى قرار مستقبل محمد صلاح في يده، والكرة الآن في ملعبه لاتخاذ الخطوة التي يراها مناسبة لمسيرته الكروية.