ضبط 18 مخبزًا بلديًا مخالفًا للأوزان ومواعيد التشغيل خلال حملات تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة رقابية موسعة بمركز ومدينة كفر الدوار، أسفرت عن ضبط 18 مخبزًا بلديًا مخالفًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتكليفات من محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بهدف تشديد الرقابة على المخابز وفحص شكاوى المواطنين وضمان جودة الخبز المدعم.

وقد جرت الحملة تحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، ومحمد فوزي مدير إدارة تموين كفر الدوار، وبقيادة طارق أبو هواش، رئيس الرقابة التموينية، ورئاسة كامل عمران، وبرفقة خالد سعيد، كبيري مفتشي الإدارة، حيث استهدفت التفتيش المفاجئ على الأوزان القانونية والمواصفات المقررة لإنتاج الرغيف المدعم.

وتمكنت الحملة من ضبط 15 مخبزًا بلديًا لانتاجهم خبز ناقص الوزن، حيث تراوحت نسبة العجز في الرغيف الواحد ما بين 6 إلى 18 جرامًا، كما نجح المفتشون في ضبط 3 مخابز أخرى بسبب عدم الالتزام بالإعلان عن مواعيد التشغيل الرسمية أمام المواطنين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المخابز المخالفة، وتحرير المحاضر التموينية تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وعلى هامش الحملة الرقابية، تفقدت اللجنة شون استلام وتوريد القمح بنطاق المركز للتأكد من انتظام سير العمل بشكل طبيعي وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، وتأتي هذه التحركات ضمن الجهود المستمرة لمديرية التموين بالبحيرة لمتابعة المنظومة التموينية، والتصدي بحسم لأي تلاعب بأقوات المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه كاملًا.