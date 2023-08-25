عملة خاصة بالتحالف.. خبير اقتصادي يكشف عن مفاجأة بشأن مجموعة البريكس

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، الخبير الاقتصادي، إن يجب على الحكومة المصرية أن يتم دراسة السوق الاقتصادي، والميزان التجاري لكل دولة من أعضاء البريكس، ومعرفة مناطق القوة والضعف، ويتم من خلال ذلك معرفة المنتجات التي لدى مصر ميزة تنافسية سواء كانت منتجات زراعية أو منتجات مثل المنسوجات، أو بعض الأجهزة الكهربائية، خاصة أن هناك بعض الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا وإثيوبيا.

خبير اقتصادي يتحدث عن انضمام مصر لمجموعة البريكس

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مصر لديها صادرات قادرة على تصديرها ولكن في إمكانيات محدودة، ويجب خلال الفترة المقبلة العمل على زيادة الإنتاج، والعمل على المواد والأجهزة القادرة لمصر على تصديرها، وذلك من خلال هيئة الاستثمار والغرف الصناعية، ولكن يجب دراسة الأعضاء المتواجدة في مجموعة البريكس واحتياجاتهم من السوق المصري.

وتابع خبير اقتصادي، أنه يوجد حديث أن يكون هناك عملة لأعضاء التحالف، وسيكون هناك لجنة تحددها وستقيم بالدهب وليس بالدولار، وسيتم عملها من عامين لثلاثة أعوام، ولكن خلال هذه الفترة إذا كان هناك تعامل بالعملات المحلية، ولكن ستكون مقومة بالدولار، إذ أن القوة بين الجنيه المصري مقابل الدولار، وكذلك اليوان الصيني مقابل الدولار على سبيل المثال.