عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عملة خاصة بالتحالف.. خبير اقتصادي يكشف عن مفاجأة بشأن مجموعة البريكس

خبير اقتصادي
خبير اقتصادي

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، الخبير الاقتصادي، إن يجب على الحكومة المصرية أن يتم دراسة السوق الاقتصادي، والميزان التجاري لكل دولة من أعضاء البريكس، ومعرفة مناطق القوة والضعف، ويتم من خلال ذلك معرفة المنتجات التي لدى مصر ميزة تنافسية سواء كانت منتجات زراعية أو منتجات مثل المنسوجات، أو بعض الأجهزة الكهربائية، خاصة أن هناك بعض الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا وإثيوبيا. 

خبير اقتصادي يتحدث عن انضمام مصر لمجموعة البريكس 

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مصر لديها صادرات قادرة على تصديرها ولكن في إمكانيات محدودة، ويجب خلال الفترة المقبلة العمل على زيادة الإنتاج، والعمل على المواد والأجهزة القادرة لمصر على تصديرها، وذلك من خلال هيئة الاستثمار والغرف الصناعية، ولكن يجب دراسة الأعضاء المتواجدة في مجموعة البريكس واحتياجاتهم من السوق المصري. 

وتابع خبير اقتصادي، أنه يوجد حديث أن يكون هناك عملة لأعضاء التحالف، وسيكون هناك لجنة تحددها وستقيم بالدهب وليس بالدولار، وسيتم عملها من عامين لثلاثة أعوام، ولكن خلال هذه الفترة إذا كان هناك تعامل بالعملات المحلية، ولكن ستكون مقومة بالدولار، إذ أن القوة بين الجنيه المصري مقابل الدولار، وكذلك اليوان الصيني مقابل الدولار على سبيل المثال. 

البريكس عبد المنعم السعيد برنامج المصري أفندي محمد على خير خبير اقتصادى الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

شكلها متغير .. شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك | تفاصيل مثيرة

هل تتكرر عواصف السعودية في مصر؟|.. «الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار رعدية

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

أخبار مصر على مدار 24 ساعة| قرارات جمهورية.. تعيين نائب عام جديد

ترشيحاتنا

ده عري وليس رقصا وربنا قال احتشموا| لماذا هاجمت نجوى فؤاد الراقصات الروسيات في مصر ؟

هالة صدقي : لم أتوقع نجاح دور صفصف بمسلسل جعفر العمدة

أخبار التعليم|ننشر كليات تنسيق الجامعات 2023.. ونتيجة تظلمات الثانوية العامة :"التقدير سليم"

غرامة 100 ألف جنيه.. احذر إلقاء المخلفات السامة في البحيرات

الصفقة الأغلى |بركات يكشف عن حلم محمد صلاح وموقفه من العرض السعودي

بالنسبة المئوية.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة طيران تثير الجدل لقيامها بتصرف غريب قبل ركوب المسافرين

شرب لبن بدون غليانه يعرض طفلك للإصابة بـ البروسيلا

علا غانم ونسرين أمين وسارة عبد الرحمن.. إطلالات جريئة في مهرجان القاهرة للدراما

الحزن يخيم على مواقع التواصل..وفاة البلوجر الشاب حسني العامرية لسبب صادم للجميع

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ