مدبولي : انضمامنا لبريكس يفتح آفاق التمويل بقروض ميسرة لاستكمال المشروعات التنموية

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الـ 5 دول الأساسية في مجموعة بريكس يشكلون أكثر من 31 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وبهم 40 % من سكان العالم .

وقال مصطفى مدبولي في تصريحات له لقناة “ إكسترا نيوز”، :" دخول مصر كعضو أساسي في بريكس يحقق العديد من المزايا ".

وأضاف مدبولي:" بريكس لديهم بنك تنمية وهذا البنك يقوم بإقراض أعضائه بقروض ميسرة لأغراض المشروعات التنموية والبنية الأساسية وهذا يفتح لمصر آفاقا جديدة بالحصول على تمويل بقروض ميسرة لاستكمال المشروعات التنموية ".

وأكمل مصطفى مدبولي :" تجمع بريكس يسمح أن يكون التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية ".

وتابع مصطفى مدبولي:" التركيز على الشراكة بين أعضاء بريكس في مشروعات تنمية صناعية وزراعية بما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ".