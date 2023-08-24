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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انضمام مصر.. رئيس البرازيل يحسم الجدل بشأن تغيير اسم مجموعة بريكس

صدى البلد

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، إنه لن يتم تغيير اسم مجموعة بريكس على الرغم من انضمام دول جديدة للكتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه من الأفضل الحفاظ على اسم بريكس حتى بعد إضافة الدول الجديدة إلى المجموعة.

ومنذ إعلان رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قبول عضوية الدول الـ 6 في مجموعة بريكس، بدأت التساؤلات تدور حول "هل سيتم تغيير اسم المجموعة؟"، وهو الاسم المكون من أول 5 أحرف من الدول الأعضاء والمؤسسين للمجموعة العالمية.

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ويعتبر اسم "BRICS" عن أول حرف من كل دولة وهي كالآتي: B البرازيل - R روسيا - I الهند - C الصين - S جنوب إفريقيا.

وكان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أعلن أن مجموعة قررت دعوة مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ليصبحوا أعضاء في مجموعة البريكس

وقال رئيس جنوب أفريقيا أن الأعضاء الجدد سينضمون بداية من يناير من العام المقبل 2024. 

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