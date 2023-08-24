ما هو مصير الدول التي لم يقبل طلبها بالانضمام إلى بريكس ؟

كشف سفير جنوب أفريقيا في منظمة بريكس أنيل سوكلال، اليوم الخميس عن مصير الدول التي لم يقبل طلبها بالانضمام إلى منظمة بريكس.

وأعلن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا اليوم الخميس، عن قبول طلبات ستة دول للعضوية في منظمة بريكس، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.

وقال "سولال" إن المرحلة الثانية من توسيع بريكس، بدأت بتكليف زعماء المنظمة لوزراء الخارجية بالنظر في أساليب البلدان الشريكة والانتهاء من ذلك بحلول العام المقبل، بحسب تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف "سوكلال" أن بريكس تسعى إلى إقامة علاقات مع الدول الأخرى، وقد طلبت هذه الدول الارتباط رسميا ببريكس لذلك ستكون هذه هي المرحلة التالية لكيفية جلب الدول الشريكة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أنه سيتم إعداد قائمة بالدول المرشحة التي يمكنها الحصول على وضع شركاء المجموعة لقمة "بريكس" المقبلة.

وبعد قبول طلبات مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، رفضت طلبات كل من: الجزائر، البحرين ، بنجلاديش ، بيلاروسيا ، بوليفيا ، كوبا، هندوراس ، إندونيسيا، كازاخستان ، الكويت ، المغرب ، نيجيريا ، فلسطين ، السنغال ، تايلاند ، فنزويلا وفيتنام.

يذكر أن المغرب أصدر بيانا قبل أيام قليلة من انطلاق قمة بريكس، كشفت فيه أنها لم تتقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس.

ومن المنتظر أن يفعل الانضمام رسميا للدول الستة المنضمة حديثا إلى بريكس في الأول من يناير من العام المقبل 2024.