أول تعليق من محمد شريف عقب مشاركته الأولى مع الخليج السعودي

أعرب محمد شريف مهاجم الأهلي السابق و الخليج السعودي الحالي عن سعادته بأدائه مع الفريق خلال مواجهة الاتفاق في منافسات الدوري السعودي للمحترفين .

وأضاف محمد شريف في تصريحات عقب المباراة أن الفترة الحالية هدفها تجميع النقاط لذلك بنتيجة التعادل الإيجابي أمر جيد.

وأضاف أن مواجهة الاتفاق كانت صعبة خاصة وأنه يضم عناصر مميزة للغاية.

وأضاف شريف أنه قدم أداء جيد له في أول مباراة على الرغم من عدم جاهزيته مشددا أن الأداء سيتطور خلال الفترة المقبلة .

وأضاف أنه يوجه الشكر لجماهير الأهلي التي تدعمه وتتابعه عقب رحيله عن الأهلي .



