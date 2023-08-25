نجم الزمالك يعلن موقف اللجنة المؤقتة من تقسيط غرامة كهربا

كشف الإعلامي أسامة حسن نجم الزمالك السابق حقيقة قرار مجلس إدارة النادي الجديد بتقسيط غرامه محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي .

وأكد أسامة حسن في تصريحات عبر فيديو بثه بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن المجلس المعين للنادي هو من أبناء الزمالك مشددا أنه المجلس لن يوافق مطلقا على تقسيط غرامة كهربا .

وأضاف أسامة حسن أن لا صحة لما يتردد عن إمكانية عقد اتفاق مع كهربا لجدولة الغرامة لتجنب ايقافه مرة أخرى .

وأضاف أن المجلس سيعمل لمصلحة النادي فقط وعلى جميع أبناء الزمالك مساندة المجلس ودعمه.

وأضاف أن هناك تدخلا من قبل بعض رجال الأعمال المحبين للزمالك لحل أزمة النادي المادية.