الذهب مستقر نسبيا مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب نسبيا على الرغم من صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع بدء حالة من الحذر قبل خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول.
وبحلول الساعة 1748 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1916.69 دولار للأوقية. فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1947.10 دولار.
ويعقد مجلس الاحتياطي الفدرالي اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنغ في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس آب، ويترقب المستثمرون خطاب رئيس المجلس جيروم باول غدا الجمعة لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.
وأظهرت بيانات أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة تراجع الأسبوع الماضي، مع بقاء أوضاع سوق العمل في حالة جيدة على الرغم من دورة التشديد النقدي التي يواصلها الفدرالي.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وقفز الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة التي تسببت أيضا في خفض الإقبال على الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 24.13 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.8% إلى 937.38 دولار. بينما هوى البلاديوم 3.2% إلى 1232.86 دولار.