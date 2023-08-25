الذهب مستقر نسبيا مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب نسبيا على الرغم من صعود الدولار وارتفاع ‏عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع بدء حالة من الحذر قبل خطاب جيروم باول ‏رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في ‏جاكسون هول.‏



وبحلول الساعة 1748 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية ‏‏0.1% إلى 1916.69 دولار للأوقية. فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب ‏‏0.1% إلى 1947.10 دولار.‏



ويعقد مجلس الاحتياطي الفدرالي اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية ‏وايومنغ في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس آب، ويترقب المستثمرون خطاب ‏رئيس المجلس جيروم باول غدا الجمعة لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى ‏مرتفعة لفترة أطول.‏



وأظهرت بيانات أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات ‏البطالة تراجع الأسبوع الماضي، مع بقاء أوضاع سوق العمل في حالة جيدة على ‏الرغم من دورة التشديد النقدي التي يواصلها الفدرالي.‏



وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة ‏لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.‏



وقفز الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات طلبات إعانة البطالة ‏الجديدة في الولايات المتحدة التي تسببت أيضا في خفض الإقبال على الذهب.‏



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% ‏إلى 24.13 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.8% إلى 937.38 دولار. بينما هوى ‏البلاديوم 3.2% إلى 1232.86 دولار.‏