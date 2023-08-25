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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الأوقاف: توفير 25 مليون شنطة للأسر الأولى بالرعاية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة بدأت في إنتاج 4000 زي موحد لعمال المساجد في إطار النظر بعين الإنصاف لهذه الفئة د، داعيا أصحاب الخير بالتعاون مع المديريات والإدارات لتشجيع الجهود الذاتية في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه جاري التعاقد علي انتاج 30 ألف عمامة من أجود الأنواع والأصناف لتوزيعها علي الأئمة والمشايخ بالمحافظات.

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وتابع الوزير، أنه تم توفير 51 مليون شنطة مواد غذائية، مقسمة بين الأوقاف والتضامن، حيث تم توفير 25 مليون شنطة من وزارة الأوقاف، و26 مليون شنطة من وزارة التضامن الاجتماعي، بقيمة 2500 طن سلع مواد غذائية، لتوزيعها مجانا علي الأسر الأولي بالرعاية، حيث سيتم بدء التوزيع خلال الأسبوع المقبل تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف وحتي احتفالات انتصارات أكتوبر، منها 100 طن حصة محافظة القليوبية. بواقع 511 ألف شنطة مواد غذائية، مع استمرار توزيع صكوك الأضاحي بكمية 250 طن لحوم توزع حتي احتفالات أكتوبر.
وأوضح الوزير، استمرار العمل بصكوك الإطعام طوال أيام العام دون التقيد بأية مناسبات، مشيرا إلي استمرار المبادرة هذا العام حتي 31 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن 100 ألف أسرة بالقليوبية استفادت من مشروع صكوك الأضاحي، حيث وصل إجمالي ما تم تسليمه للمحافظة 100طن خلال عام وشهر من ضمن حصة اللحوم للمحافظة، كما سيتم تسليم المحافظة.

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