اليوم.. وزير الأوقاف يشارك فى احتفالية القليوبية بعيدها القومى الـ155

يشهد عدد من الوزراء ومفتى الجمهورية، ومحافظو القليوبية السابقين، احتفالية المحافظة بعيد القومى الـ155، والذى يأتى فى الـ30 من أغسطس كل عام فى ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، حيث سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة، من مسجد ناصر بمنطقة الفلل ببنها.

ومن المقرر أن يشارك كلا من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، وعدد من المحافظين السابقين للمحافظة

ومن المقرر أن يقوم وزير الأوقاف بتوزيع صكوك أضاحى أما ديوان عام محافظة القليوبية، ثم يتم عقد لقاء دعوى لوزير الأوقاف، بحضور وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مع الأئمة والمشايخ بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، ثم يتم التحرك لمسجد ناصر لأداء صلاة الجمعة والتى سيتم نقلها عبر الهواء مباشرة.