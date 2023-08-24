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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أماكن توافر لقاح ومصل السعار بالقليوبية

اماكن التطعيم
اماكن التطعيم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية عن أماكن تلقي جرعات لقاح مرض السعار بالمستشفيات حيث بتوفر في جميع المستشفيات وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وقالت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية أنه في حالة احتياج الحالة لتلقي المصل بجانب اللقاح "حسب تقييم الطبيب" يجب التوجه لمركز العقر المتواجد بمستشفي حميات بنها وحميات قليوب.
جدير بالذكر أن مرض السعار هو مرض فيروسي مميت ينتقل من الحيوانات الثديية للإنسان في حالة العقر أو الخدش وتتمثل أعراض الإصابة بالمرض في الصداع وفرط الحركة أو الخمول ومن ثمَ يؤدي إلي الوفاة.
وأهاب وكيل الوزارة، جميع المواطنين بضروره سرعة غسل الجرح بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة وتطهير الجرح في حالة الإصابة ثم التوجه لأقرب مركز للعقر لتلقي اللقاح.

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القليوبية مديرية الشئون الصحية مديرية الصحة والسكان محافظ القليوبية الحيوانات الثديية

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